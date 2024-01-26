Донецк, 26 января, 2024, 15:27 — ИА Регнум. Пленный украинский военный Анатолий Осадчук рассказал, что во время боёв под Клещеевкой личному составу ВСУ не давали практически никакого западного оружия, в основном воевали старыми образцами советских времён. Из западного оружия его отряд получил только два шведских гранатомёта и американские ручные гранаты.

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Он рассказал, что служил в теробороне.

«Из оружия у нас там ничего не было никакого западного, всё было старое советское. Там были эти одноразовые гранатомёты шведские или немецкие», — сообщил Осадчук.

Он уточнил, что на весь его отряд выдали только два гранатомёта.

Также он рассказал, что из боеприпасов, поставленных с Запада, видел только круглые ручные гранаты.

«То ли американские, то ли ещё какие. Больше ничего западного у нас не было. Автоматы АК-47 были», — рассказал военнопленный в интервью ТАСС.

Минобороны опубликовало ранее интервью с другим военнопленным Владимиром Лотницким, который рассказал о нехватке современной военной техники в ВСУ и ослабой подготовке украинских военных.

По его словам, его подразделение снабжали стрелковым оружием «на уровне Советского Союза». Лотницкий заявил, что так и не видел обещанных ВСУ американских БМП Bradley. По его словам, он сдался в плен, потому что хочет жить.

Бывший командир роты 47-й механизированной бригады ВСУ Николай Мельник в интервью украинскому изданию рассказал, что раненых бросают без какой-либо помощи. Он рассказал, что потерял ногу во время летнего наступления. Ему назначили пенсию по инвалидности, но её не хватает.