Горловка, ДНР, 29 января, 2024, 18:44 — ИА Регнум. В Горловке шесть сотрудников коммунальных служб погибли при подрыве на украинских минах, сообщил 29 января мэр города Иван Приходько в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Шесть горловских коммунальщиков подорвались на украинских минах типа «колокольчик» по улице Баха», — написал он.

Также мэр Горловки информировал, что в результате обстрела посёлка шахты им. Гагарина по улице Стожка ранение получила мирная жительница.

Как предавало ИА Регнум, днём ранее при обстреле украинской армией Горловки пострадали две женщины.

В ночь 27 января ВСУ дважды обстреляли Горловку, применив кассетные снаряды, пострадал один мужчина. Также дважды по городу стреляли кассетными боеприпасами 26 января, 23 января их трижды запускали по жителям.