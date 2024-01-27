Горловка, ДНР, 27 января, 2024, 10:21 — ИА Регнум. Украинские войска в ночь на 27 января обстреляли кассетными снарядами город Горловку в ДНР, сообщил Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.

Сергей Батурин/РИА Новости

Обстрел ВСУ провели в 23:10 мск со стороны города Дзержинска в ДНР. По Никитовскому району Горловки украинская армия выпустила два кассетных снаряда калибра 155 мм. Затем обстрел повторился в 00:35 мск.

Днём ранее, 26 января, ВСУ также дважды обстреливали Горловку кассетными снарядами, 23 января — трижды.

В СЦКК сообщили, что в результате детонации ранее неразорвавшегося кассетного боеприпаса в Горловке в районе шахты им. Гагарина мужчина 1987 года рождения получил ранение.

Мэр Горловки Иван Приходько 20 января сообщил о ранении трёх мирных жителей в результате очередного обстрела города украинской армией: двух человек ранило в гостинице, ещё одного — на улице.

В этот день ВСУ шесть раз обстреляли Горловку, применив артиллерийские снаряды калибра 155 мм, в том числе кассетные.