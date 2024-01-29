Брюссель, 29 января, 2024, 14:08 — ИА Регнум. Республика Казахстан готова передать 22 своих аэропорта под управление европейских инвесторов. Об этом сообщил министр транспорта страны Марат Карабаев на транспортном инвестиционном форуме ЕС — Центральная Азия, который проходит в Брюсселе.

Турар Казангапов/ТАСС

При этом он отметил, что два крупнейших аэропорта — Астаны и Алма-Аты — уже находятся под управлением зарубежных холдингов.

«Мы готовы передать оставшиеся 22 аэропорта Казахстана в частный сектор под управление европейских инвесторов. Существует большой потенциал для становления транзитным хабом между Азией и Европой», — завил Карабаев.

Министр подчеркнул, что власти республики готовы передать под управление европейским компаниям ещё и порты Актау и Курык на берегу Каспийского моря. Такая схема подразумевает возможность последующей приватизации этих объектов.

«Мы предлагаем подписать соглашение между участниками Среднего коридора и Европейским союзом по развитию данного маршрута», — пояснил Марат Карабаев.

Также он предложил организовать в сентябре 2024 года в Астане большой инвестиционный форум между ЕС и Казахстаном по партнерству в транспортной сфере.

Как сообщало ИА Регнум в январе 2023 года, власти Казахстана внесли изменения в правила въезда и пребывания в стране иммигрантов, в том числе для граждан Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Для граждан государств — членов ЕАЭС разрешенный срок пребывания в Казахстане завершается по истечении 90 календарных дней со дня пересечения государственной границы страны. Ранее для иммигрантов, прибывающих в страну без визы, и граждан ЕАЭС не было установлено ограничение в 180 дней со дня пересечения границы Казахстана.