Астана, 17 января, 2023, 13:41 — ИА Регнум. Власти Казахстана внесли изменения в правила въезда и пребывания в стране иммигрантов, в том числе для граждан Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Соответствующее постановление правительства Казахстана 17 января опубликовано на сайте нормативных правовых актов страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

В документе указано, что разрешенный срок пребывания иммигрантов в Казахстане завершается для иммигрантов, прибывших в страну в порядке, не требующем получения визы по истечении 30 календарных дней со дня пересечения государственной границы республики, суммарно 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 календарных дней.

Уточняется, что для граждан государств — членов ЕАЭС разрешенный срок пребывания иммигрантов в Казахстане завершается по истечении 90 календарных дней со дня пересечения государственной границы страны, суммарно 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 дней.

Ранее для иммигрантов, прибывающих в страну без визы, и граждан ЕАЭС не было установлено ограничение в 180 дней со дня пересечения границы Казахстана. Данное постановление вступит в силу по истечении десяти календарных дней с даты его официального опубликования.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Россия и Казахстан планируют увеличить количество рейсов между странами.

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