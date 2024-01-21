Москва, 21 января, 2024, 17:26 — ИА Регнум. В России в 2023 году зафиксирован значительный рост спроса на внутренний туризм, по итогам 11 месяцев он вырос на 20%. О росте внутреннего туризма обсуждалось на пленарном заседании «Спорт и туризм. Синергия развития», прошедшего в рамках Дня спорта и туризма на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ, в котором принял участие заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Артур Лебедев/РИА Новости

На заседании отметили, что государство предпринимает меры, направленные на то, чтобы предложений на рынке было достаточно.

Так, в настоящее время в стране реализуется программа льготного кредитования крупных инвестиционных проектов, до 20 февраля идёт отбор новых проектов. Кроме того, с 2024 года механизм стал распространяться и на строительство круглогодичных парков развлечений, аквапарков и инфраструктуры для горнолыжных курортов.

С созданием новых круглогодичных морских курортов гостиничный фонд страны к 2035 году увеличится более чем на 64 тыс. номеров. Подобные проекты реализуются на территориях Калининградской, Запорожской и Иркутской областей, Краснодарского и Приморского краев, республик Крым, Дагестан и Бурятия.

В рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» российским регионам выделяются субсидии на развитие пляжей, разработку новых туристических маршрутов, обустройство центров городов. Всего при поддержке государства на сегодняшний день реализуется свыше сотни крупных проектов в 38 регионах. Среди них горнолыжные курорты на Кавказе, Сахалине, Камчатке, Алтае, в Сочи. Строятся многофункциональные отельные комплексы, оздоровительные центры, тематические парки, инфраструктура круизного, автомобильного и железнодорожного туризма.

Зампред правительства рассказал о связи спорта и туризма, что влияет на создание новых точек притяжения, развитие регионов и здоровье граждан. Таких точек притяжения планируется создать немало. В 2024 году Россия организует «Игры будущего» и Игры БРИКС, которые пройдут в Казани, «Дети Азии» в Якутске, «Дети Приморья» во Владивостоке, Игры дружбы в Москве и Екатеринбурге. В пяти регионах пройдет Всероссийская зимняя спартакиада.

Как передавало ИА Регнум, в конце 2021 года премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил программу «Развитие туризма» до 2030 года, включающую развитие туристической инфраструктуры, повышение доступности туристических продуктов и совершенствование управления в сфере туризма.

Программа разработана для обеспечения граждан современной туристической инфраструктурой. Она должна сделать доступными для людей поездки по России в условиях комфортной и безопасной туристической среды.

Президент России Владимир Путин 14 декабря в ходе совмещённых прямой линии и большой пресс-конференции заявил, что сегодня в стране хорошими темпами развивается внутренний туризм. Глава государства поблагодарил всех работающих в этой сфере за повышение качества их работы, включая работников туристической отрасли из Краснодарского края.