Вашингтон, 29 января, 2024, 12:44 — ИА Регнум. Руководители ВСУ и киевского режима вносят погибших военнослужащих в списки пропавших без вести, чтобы не платить компенсации их родственникам, заявил 29 января в эфире своего шоу Redacted на YouTube американский журналист Клейтон Моррис.

Иван Шилов ИА Регнум

Захоронение в общих могилах без указания имён даёт возможность властям скрывать число потерь и экономить на пособиях, подчеркнул журналист.

«Если люди пропали без вести, а не погибли в бою, то правительство Украины не обязано выплачивать их семьям пенсии или пособия», — сказал Моррис.

Ранее в ДНР и ЛНР неоднократно сообщали об обнаружении массовых захоронений военнослужащих ВСУ. В частности, военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказывал, что для организации таких захоронений на купянском направлении используются воронки от попадания крупнокалиберных снарядов. Эксперт предположил, что ВСУ, имеющие возможность эвакуировать тела, но эти возможности не использующие, стремятся скрыть реальные масштабы потерь в своих рядах.

ВСУ в 2023 году потеряли около 218 тысяч военнослужащих и около 28 тыс. единиц техники, сообщал в январе 2024 года министр обороны России Сергей Шойгу. В рядах ВСУ наблюдается истощение личного состава при отсутствии военных успехов, но американские кураторы Киева продолжают гнать на убой всё новых бойцов, что, однако, не поможет ВСУ, добавил министр.

Также в январе 2024 года бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ВСУ теряют убитыми и тяжелоранеными по 30 тысяч бойцов ежемесячно. По словам Луценко, руководителям киевского режима нужно сообщить о реальном масштабе потерь ВСУ, так как это, по его мнению, будет способствовать мобилизации.