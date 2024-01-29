Ньон, Швейцария, 29 января, 2024, 03:18 — ИА Регнум. Страны Европейского союза постепенно скатываются в диктатуру, становится всё меньше и меньше свободы, заявил президент Союза Европейских Футбольных Ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин. Об этом он рассказал в интервью британскому изданию The Guardian.

Uefa.com Александер Чеферин

По словам спортивного функционера, он не очень оптимистичен в перспективе развития европейского общества, поскольку наблюдается подъём популистов и крайне правых, свобода слова как таковая перестала существовать.

«Люди сыты этим по горло, они не могут говорить свободно. В положении, подобном моему, я ничего не могу сказать. Если я кажу одно неверное слово, вы будете писать об этом семь лет», — добавил Чеферин.

Как передавало ИА Регнум, в марте 2022 года международная и европейская футбольные ассоциации приняли решение о дисквалификации российских клубов и сборных разных возрастов из международных соревнований. Тогда Александер Чеферин отметил, что российские команды смогут вернуться для участия в турнирах не раньше, чем закончит специальная военная операция на Украине.