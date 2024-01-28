Рим, 28 января, 2024, 17:42 — ИА Регнум. Мужчина с ножом попытался пройти на площадь Святого Петра в Ватикане, чтобы попасть на воскресную проповедь папы римского Франциска, но его задержали сотрудники полиции Рима, сообщила 28 января газета La Repubblica, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

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Как рассказали журналистам, при проверке перед входом на площадь у 51-летнего мужчины обнаружили кухонный нож. Он оказал сопротивление во время задержания, один из правоохранителей из-за этого упал и получил травму.

«Хорошо, что закончилось так», — отметили в пресс-службе.

Сообщается, что у задержанного нет психологических заболеваний.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года папе Франциску стало плохо во время аудиенции делегации Европейской конференции раввинов. Он поприветствовал гостей, но отказался читать речь по случаю их прибытия.

В июне 2023 года в Ватикане голый мужчина забрался на главный алтарь собора Святого Петра. Он при этом кричал лозунги в поддержку Украины. Нарушителя порядка быстро задержали и увели на допрос в полицию. Сообщали, что у него были психические расстройства.