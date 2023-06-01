Ватикан, 2 июня, 2023, 02:35 — ИА Регнум. Мужчина забрался на главный алтарь собора Святого Петра в Ватикане и полностью разделся, шокировав туристов. Об этом 1 июня сообщает газета il Messaggero.

Иван Шилов ИА REGNUM Ватикан

Инцидент произошёл вечером, незадолго до закрытия собора Святого Петра для посещения туристами. Мужчина молниеносно вскочил на главный алтарь собора, прямо под бронзовый балдахин работы Бернини, и скинул с себя одежду.

Отмечается, что во время своей акции мужчина кричал, что страдает за погибающих украинских детей и царапал сам себя ногтями. По предварительным данным, нарушитель страдает психическими расстройствами.

Работники собора и ватиканские жандармы немедленно вмешались в ситуацию и задержали мужчину. Нарушителя отвели его в участок для опознания и допроса.

Аналогичное происшествие в соборе Святого Петра произошло в январе 2016 года. Тогда в собор явился мужчина, который непринуждённо шёл в толпе среди туристов полностью без одежды, лишь с рюкзаком за спиной.

Ранее ИА Регнум сообщало, что мужчина, управлявший автомобилем в состоянии сильного возбуждения, несанкционированно въехал на территорию Ватикана. Водителя задержали, он находился в тяжёлом психофизическом состоянии.