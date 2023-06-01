В Ватикане мужчина полностью разделся на алтаре собора Святого Петра
В Ватикане мужчина забрался на алтарь собора Святого Петра и полностью разделся
Ватикан, 2 июня, 2023, 02:35 — ИА Регнум. Мужчина забрался на главный алтарь собора Святого Петра в Ватикане и полностью разделся, шокировав туристов. Об этом 1 июня сообщает газета il Messaggero.
Инцидент произошёл вечером, незадолго до закрытия собора Святого Петра для посещения туристами. Мужчина молниеносно вскочил на главный алтарь собора, прямо под бронзовый балдахин работы Бернини, и скинул с себя одежду.
Отмечается, что во время своей акции мужчина кричал, что страдает за погибающих украинских детей и царапал сам себя ногтями. По предварительным данным, нарушитель страдает психическими расстройствами.
Работники собора и ватиканские жандармы немедленно вмешались в ситуацию и задержали мужчину. Нарушителя отвели его в участок для опознания и допроса.
Аналогичное происшествие в соборе Святого Петра произошло в январе 2016 года. Тогда в собор явился мужчина, который непринуждённо шёл в толпе среди туристов полностью без одежды, лишь с рюкзаком за спиной.
Ранее ИА Регнум сообщало, что мужчина, управлявший автомобилем в состоянии сильного возбуждения, несанкционированно въехал на территорию Ватикана. Водителя задержали, он находился в тяжёлом психофизическом состоянии.