Ватикан, 6 ноября, 2023, 13:59 — ИА Регнум. Папа римский Франциск пожаловался на недомогание и не стал произносить речь в ходе аудиенции делегации Европейской конференции раввинов в Ватикане. Об этом сообщает 6 ноября Corriere della Sera.

Zuma/TASS Папа римский Франциск

Понтифик, которому в декабре исполнится 87 лет, поприветствовал присутствующих слабым голосом.

«Спасибо за ваш визит, но я не очень здоров, поэтому не буду читать речь», — сказал Франциск.

Во второй половине дня запланирована встреча понтифика с 7 тыс. детей из 84 стран мира. Служба печати Святого престола пока не отменяла это мероприятие. Ранее уже были прецеденты, когда папа римский не произносил речь перед посетителями, а передавал её им.

За последние 2,5 года папа римский перенёс две полостные операции на кишечнике. Говоря о своём здоровье, он шутит, что «пока жив». Из-за больного колена понтифик передвигается на инвалидной коляске.

Как сообщало ИА Регнум, 1 ноября папа римский Франциск заявил, что в мире настали очень тёмные времена. Мир, по его словам, находится в состоянии войны из-за оружейной промышленности, вложения в которую приносят наибольший доход.