Анкара, 28 января, 2024, 15:27 — ИА Регнум. Жителя турецкой Анкары по суду призвали выплатить супруге $16,5 тыс. за нечистоплотность. Об этом стало известно 28 января.

Валерий Шарифулин/ТАСС

Женщина столкнулась с тем, что её муж чистит зубы только один-два раза в неделю и в общем не старается следить за личной гигиеной. Не выдержав такого отношения, она решила подать в суд и не прогадала.

«Суд признал вину мужа-ответчика, принял решение о разводе и присудил компенсацию в размере 500 тыс. турецких лир ($16,5 тыс.)», — сообщил портал Haber в соцсети X.

Как сообщало ИА Регнум, некоторым временем ранее в Германии призвали жителей пересмотреть правила личной гигиены и не использовать мыло, а также пореже посещать душ и сауну. Отмечалось, что это якобы поспособствует независимости от поставок российских энергоносителей. Федеральный министр экономики Германии Роберт Хабек, помимо этого, предложил ещё поменьше отапливать дома, чтобы не пользоваться российскими нефтью и газом. Как подчеркнуло после этого издание Bild, сокращение походов в душ совершенно не вредит здоровью и личной гигиене.