Берлин, 21 апреля, 2022, 06:45 — ИА Регнум. Пересмотреть правила личной гигиены, не использовать мыло и реже посещать душ и сауну ради независимости от поставок российских энергоносителей посоветовали гражданам Германии. Об этом 20 апреля пишет издание Bild.

Александр Дейнека. В душе. 1949

В публикации указано, что федеральный министр экономики Германии Роберт Хабек предложил ради уменьшения зависимости немцев от российской «нечистой нефти» и от газа меньше отапливать дома, не «шататься по саунам» и реже принимать душ.

Ссылаясь на мнение дерматолога Яэли Адлер, издание утверждает, что сокращение походов в душ совершенно не вредит здоровью и личной гигиене. Как утверждает специалист, после трёх недель жизни без воды и мыла кожа якобы начнёт самоочищаться с помощью бактерий-чистильщиков. По мнению дерматолога, даже после активных занятий спортом необязательно мыться с мылом, якобы достаточно лишь слегка спрыснуть кожу водой и пот растворится.

На основании утверждений политиков и специалистов-дерматологов издание Bild делает вывод, что лучший способ умывания и поддержания кожи в чистоте придумали кошки и людям следует брать с них пример.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что при ограничении поставок энергоресурсов из России уровень инфляции в Германии может достигнуть 10%.