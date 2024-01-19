Вашингтон, 20 января, 2024, 00:02 — ИА Регнум. В округе Лаудоун, штат Вирджиния совершил экстренную посадку легкомоторный самолёт с семью пассажирами на борту, сообщил 19 января телеканал CNN.

Unsplash Самолёт

«Самолёт совершил жесткую посадку на шоссе 606 после вылета из аэропорта Даллес близ Вашингтона. На борту было семь человек», — уточнили журналисты.

Эксплуатируемое компанией Southern Airways Express воздушное судно перекрыло все полосы для движения на шоссе.

На место происшествия выехали сотрудники полиции. Предположительно, самолёт перед приземлением на проезжую часть поднялся на высоту около 250 метров. В полиции подтвердили, что пострадавших среди пассажиров нет.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 5 января в США во время перелёта Boeing 737-9 MAX авиакомпании Alaska Airlines из Портленда в Онтарио на высоте пять километров произошла разгерметизация салона. На борту находились 180 человек, включая шесть членов экипажа. По словам одного из пассажиров, иллюминатор выпал вскоре после взлёта. Самолёт экстренно сел. Люди в результате ЧП не пострадали.