Купянск, Украина, 28 января, 2024, 06:24 — ИА Регнум. Подразделения группировки войск «Запад» Вооружённых сил России отразили на купянском направлении пять атак и контратак штурмовых групп ВСУ, сообщил ТАСС в воскресенье, 28 января, начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«Мотострелковые подразделения группировки во взаимодействии с артиллерией отразили две атаки и три контратаки штурмовых групп 32-й механизированной бригады и 103-й бригады территориальной обороны», — сообщил Зыбинский.

Он уточнил, что атаки противника были отражены в районах Синьковки в Харьковской области и Тернов в Донецкой Народной Республике.

Кроме того, расчёты тяжёлых огнемётных систем (ТОС) нанесли удары по опорным пунктам 60-й механизированной бригады Вооружённых сил Украины под Табаевкой. В результате боевых действий противник потерял 25 человек личного состава, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе регулярного брифинга 27 января сообщил, что недельные потери ВСУ на купянском направлении составили свыше 740 военнослужащих. Кроме того, украинская армия потеряла семь танков, семь боевых бронированных машин и 14 артиллерийских орудий. Кроме того, за прошедшую неделю ВС России отразили 43 атаки противника в районах Макеевки, Берестового, Синьковки и Тернов.