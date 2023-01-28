Мельбурн, Австралия, 28 января, 2023, 15:01 — ИА Регнум. Теннисистка из Белоруссии Арина Соболенко обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину в матче финала Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) по теннису, проходившем в Мельбурне. Об этом 28 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

FAZRY ISMAIL/EPA/ТАСС Арина Соболенко

Белорусская спортсмена смогла победить казахскую теннисистку в трёх сетах со счётом 4:6, 6:3, 6:4.

Соперницы провели на корте 2 часа 28 минут. За это время Соболенко, являющаяся пятой ракеткой мира, 17 раз подала навылет, семь раз ошиблась при подаче и смогла реализовать три из 13 возможных брейк-пойнтов. Её оппонентка, занимающая 25-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), за это же время подала навылет девять раз, допустила одну двойную ошибку и реализовала два из семи брейк-пойнтов.

Отметим, это первая в карьере 24-летней Соболенко победа на турнире серии Большого шлема в одиночном разряде. Турнир Australian Open завершится 29 января матчем финала среди мужчин в одиночном разряде.