Белгород, 27 января, 2024, 12:58 — ИА Регнум. Отец выжившего в авиакрушении в Афганистане пилота Аркадия Юрий Грачёв рассказал о деталях случившегося, которыми поделился сын. По словам мужчины, погибший в катастрофе Анатолий Евсюков умер не сразу и ещё какое-то время после крушения был жив.

Кадр из видео

«Его пытались вытащить из-под обломков, но не смогли», — рассказал Грачёв-старший «Известиям».

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По словам мужчины, сын погибших супругов Евсюковых сейчас в Москве. А у его сына Аркадия в результате крушения самолёта сломался шейный позвонок, его госпитализировали.

«Его положили в больницу. Оказывается, у него перелом шейного позвонка и смещение», — поделился мужчина.

Как сообщало ИА Регнум, частный самолёт Falcon 10, на борту которого находились шестеро граждан России, в том числе два пассажира, разбился в горах Афганистана на границе с Таджикистаном. Незадолго до крушения экипаж запросил срочную посадку в Таджикистане из-за отказа двигателя, после чего пропал с радаров.

Самолёт осуществлял медицинскую эвакуацию гражданки России Анны Евсюковой, которую сопровождал муж Анатолий. После падения выжили два медработника и два члена экипажа. Управляли самолётом Аркадий Грачёв и Дмитрий Беляков, медработники — Игорь Сывороткин и Павел Попов. Супруги Евсюковы погибли. Основная версия крушения — отказ двигателей, заявили 23 января в СК.