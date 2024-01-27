Вашингтон, 27 января, 2024, 05:50 — ИА Регнум. Возможную продажу Греции американских истребителей пятого поколения F-35 и сопутствующего оборудования на $8,6 млрд одобрил Госдепартамент США. Об этом 27 января сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

Иван Шилов ИА REGNUM F-35

«Государственный департамент принял решение одобрить возможную иностранную военную продажу правительству Греции самолетов F-35 и сопутствующего оборудования на ориентировочную стоимость 8,6 миллиарда долларов», — сказано в сообщении.

Из документа следует, что речь идёт о приобретении Грецией до 40 истребителей, а также двигателей, запчастей, коммуникационного оборудования, систем логистики, обучения и поддержки.

В Пентагоне подчеркнули, что поставка этой техники не отразится на боеготовности США и не повлияет на военный баланс сил в регионе.

Уточняется, что администрация США уже уведомила об этом решении Конгресс. В течение 30 дней законодатели рассмотрят потенциальную сделку и примут решение по ней.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в начале января находясь с визитом в Греции, американский госсекретарь Энтони Блинкен потребовал от премьер-министра республики Кириакоса Мицотакиса новых поставок оружия Киеву. Отмечается, что Блинкен в ультимативной форме дал премьер-министру Греции несколько дней для окончательного ответа.

На Крите 6 января прошла акция протеста против переговоров Мицотакиса с Блинкеном. Несколько общественных организаций Крита выразили протест против обсуждения с США расширения участия Греции в поддержке конфликтов в секторе Газа и в Йемене.

В Греции неоднократно проходили акции протеста против поставок оружия Киеву. В августе 2023 года такая акция прошла у американского посольства в Афинах.