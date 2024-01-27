Лондон, 27 января, 2024, 06:07 — ИА Регнум. Запасы артиллерийских снарядов у украинской армии иссякнут к концу февраля, если Конгресс США не одобрит пакет помощи Украине и Вашингтон не сможет передать её Киеву. Об этом написал британский журналист и военный историк Макс Хейстингс в колонке для газеты The Times.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Автор публикации отметил, что речь идёт о неотложном вопросе. По его словам, в Киеве царит паника из-за непонимания того, как будет развиваться ситуация.

Хейстингс также подчеркнул, что Украина не имеет четкой стратегии, если перебои с поставками вооружений продолжатся. При этом историк указал на то, что Россия наращивает свой боевой потенциал и активно применяет беспилотные летательные аппараты (БПЛА), а также средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Кроме того, журналист выразил мнение, что власти подавляющего числа западных стран хотят, чтобы украинский конфликт завершился и готовы пойти почти на любые условия для этого. Он добавил, что за дальнейшие боевые действия выступают страны Прибалтики и Скандинавии.

Как сообщало ИА Регнум, 10 января Кильский институт мировой экономики опубликовал данные из своего проекта Ukraine Support Tracker. В документе говорится, что Запад в 2023 году по сравнению с 2023 годом заметно сократил поставки вооружений для ВСУ.

В 2022 году западные страны пообещали передать Киеву 434 танка и 574 тяжёлых орудия, а в 2023 году — 380 танков и 236 тяжёлых орудий. На момент публикации доклада ВСУ получили от Запада всего около 519 танков и 78 ракетных систем.

11 января координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби объявил, что США выделили Украине последний пакет военной помощи из имеющихся запасов. Он назвал предоставленную поддержку критически важной. Кроме того, Кирби уточнил, что поставка оружия и техники для ВСУ может возобновиться после одобрения соответствующего решения со стороны Конгресса США.