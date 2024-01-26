Санкт-Петербург, 26 января, 2024, 20:57 — ИА Регнум. Глава «Росатома» Алексей Лихачёв заявил 26 января, что его корпорация совместно с Объединённой судостроительной корпорацией и Балтийским заводом сделают всё, чтобы сдать новый атомный ледокол «Ленинград» в срок или раньше.

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«Мы — комплектный поставщик: энергетические, турбинные установки, АСУТП (автоматизированная система управления технологическим процессом — прим. ИА Регнум). Для нас, конечно же, это лямка на двоих», — заявил Лихачёв.

Глава «Росатома» добавил, что закладка ледокола стала очередным этапом в развитии всей работы России на Северном морском пути.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в этот же день президент России Владимир Путин дал разрешение на начало строительства «Ленинграда». Вместе с ним и Лихачёвым в церемонии приняли участие президент ВТБ Андрей Костин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Также глава государства назвал мощный ледокольный флот конкурентным преимуществом России. Как подчеркнул Путин, на сегодняшний день у страны он — самый большой в мире. Президент назвал начало строительства нового ледокола, который станет пятым кораблём в этой серии, ещё одним шагом к укреплению технологического и индустриального потенциала России.