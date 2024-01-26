Москва, 26 января, 2024, 21:01 — ИА Регнум. Российские учёные научили нейросеть определять патологию сетчатки глаза, возникающую при сахарном диабете, по фотографии. Как рассказали в Минобрнауки, инструмент поможет диагностировать заболевание на ранней стадии.

«Мы разработали математическую модель, с помощью которой можно по изображениям сетчатки глаза выявить диабетическую ретинопатию на ранней стадии болезни с точностью в 88,7%. А поскольку данная патология является следствием нарушения нормального уровня глюкозы в крови, нейросеть можно использовать также и для ранней диагностики сахарного диабета», — рассказал «Газете.Ru» руководитель проекта, аспирант кафедры биотехнических систем СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Али Султан Маея.

Диабетическая ретинопатия — повреждение сетчатки, при котором люди в возрасте 20—65 лет с сахарным диабетом могут потерять зрение. Среди главных симптомов — снижение зрения, мерцающие «звездочки», дискомфорт, боль и пелена в глазах.

Открытие учёных способно распознавать ретинопатию на фотоснимках по кровоизлияниям, скоплениям жиров, кровеносным сосудам и их истончению. Как отметили учёные, в дальнейшем на основе открытия можно разработать аппарат, который сможет автоматически сканировать глаз с помощью ИИ и оценивать не только стадию ретинопатии, но и стадию других заболеваний, связанных с диабетом.

В беседе с ИА Регнум врач-эндокринолог высшей категории Ольга Юрова рассказала, какую диету должны соблюдать диабетики. По её словам, следует воздержаться от избыточного употребления картофеля, макарон и белого риса. Юрова заметила, что диета «Стол № 9», предполагающая снижение уровня потребления легко усваиваемых углеводов и жиров, давно стала аксиомой.