Санкт-Петербург, 26 января, 2024, 16:54 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что в 2025 году будет заложен атомный ледокол «Сталинград». Об этом глава государства сообщил во время церемонии закладки атомного ледокола «Ленинград» на верфи «Балтийского завода» в Санкт-Петербурге 26 января.

«В 2025 году заложим ещё один корабль, ледокол такого же класса. И назовем его «Сталинград», — заявил президент.

Перед этим российский лидер дал разрешение на начало строительства атомного ледокола «Ленинград». Вместе с Путиным в церемонии приняли участие глава «Росатома» Алексей Лихачёв, президент ВТБ Андрей Костин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

На верфь глава государства прибыл ранее в тот же день. Во время визита в Петербург Путин посетит государственный морской технический университет и пообщается с его студентами, принявшими участие в специальной военной операции. Помимо этого запланировано совещание по социально-экономическому развитию города.