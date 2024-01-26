Санкт-Петербург, 26 января, 2024, 16:38 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин днём 26 января прибыл на верфь «Балтийского завода» в Санкт-Петербурге для участия в церемонии закладки атомного ледокола «Ленинград».

Во время визита в Санкт-Петербург глава государства посетит государственный морской технический университет и пообщается с его студентами, принявшими участие в специальной военной операции. Помимо этого запланировано совещание по социально-экономическому развитию города.

Перед Петербургом Путин посещал Калининград, где на совещании с руководством поручил добиться роста экономики региона и дополнительно поддержать его в условиях его ограничений со стороны соседних стран, осознанно затруднивших логистику. Глава государства напомнил об особой географии области, из-за которой нарушения логистических цепочек и попытки транспортной блокады становятся большими трудностями.