Мельбурн, Австралия, 26 января, 2024, 15:36 — ИА Регнум. Первая ракетка мира Новак Джокович не согласен с заявлениями о том, что его поражение от занимающего четвёртое место в рейтинге итальянца Янника Синнера в полуфинале открытого чемпионата Австралии по теннису Australian Open стало началом конца карьеры. Об этом сербский спортсмен заявил 26 января на пресс-конференции после матча.

Panoramic/Global Look Press Новак Джокович

Он отметил, что до этого ни разу не проигрывал полуфиналах или финалах австралийского чемпионата, но сегодняшний проигрыш не является показательным. Теннисный сезон только начался, есть другие международные турниры, напомнил спортсмен.

«Я всё ещё возлагаю большие надежды на другие турниры «Большого шлема», Олимпийские игры и любые турниры, в которых буду участвовать. Это только начало сезона», — заявил Джокович.

Как сообщало ИА Регнум, Джокович 26 января проиграл Синнеру со счётом 6:1, 6:2, 6:7 (6:8), 6:3. Игра длилась 3 часа 26 минут. Соперник Синнера в финале станет известен после встречи российского спортсмена Даниила Медведева с соперником из Германии Александром Зверевым. Проведение финала назначили на 28 января.

Джокович десять раз становился чемпионом Australian Open, поставив рекорд по этому показателю. Он участвовал в чемпионате с 2018 года и впервые проиграл на нём. Сербский спортсмен — единственный игрок в истории современного тенниса, выигравший в одиночном разряде все четыре турнира «Большого шлема» и все девять турниров серии Masters.