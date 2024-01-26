Москва, 26 января, 2024, 09:01 — ИА Регнум. В 2023 году Россия экспортировала 41 тыс. тонн говядины. При этом, по прогнозам центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, в 2024 году поставки могут превысить этот показатель на 11% и достичь почти 45 тыс. тонн.

Иван Шилов ИА REGNUM

При этом основным покупателем останется Китай, на который приходится больше 50% поставок.

Специалисты отметили, что с 2014 года объём экспорта российской говядины увеличился почти в 16 раз. И на сегодня, по их утверждению, российское производство говяжьего мяса достаточно стабильно.

Эксперты напомнили, что за последнее десятилетие объём выпускаемой продукции опускался ниже 1,6 млн тонн только два раза. На данный момент производство говядины наращивается невысокими темпами.

«Сейчас оно растёт в основном за счет крупных холдингов», ― говорится в сообщении центра.

Как сообщало ИА Регнум, в 2023 году Россия в первый раз с марта 2022 года вернулась в пятёрку самых крупных поставщиков зерна в Европейский союз на фоне максимальных закупок.

В сентябре сообщество резко увеличило ввоз зерна из России — на 22% за месяц и в десять раз за год, до 180 тысяч тонн. Это стало максимальным показателем с марта 2022 года и позволило России стать четвёртой в списке пяти крупнейших экспортеров зерна в ЕС после Украины, Бразилии, Турции и Канады.