Газа, Палестина, 24 января, 2024, 23:52 — ИА Регнум. До 14 человек возросло количество погибших при обстреле здания агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) на юге сектора Газа. Об этом 24 января сообщило агентство увеличилось до 14, передает палестинское агентство Al Rai.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

«Четырнадцать человек погибли и десятки получили ранения в результате бомбёжки по учебному центру… БАПОР в городе Хан-Юнис», — сказано в сообщении агентства.

В здании БАПОР в Хан-Юнисе укрывались около 800 человек. Как уточнил директор БАПОР Томас Уайт, в здание попали два снаряда, выпущенных из танка. Изначально сообщалось о девяти погибших и 75 раненых.

На юге сектора Газа ведёт активные боевые действия Армия Израиля (ЦАХАЛ).

Ранее ИА Регнум сообщало, что как уточнил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, с начала эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа в результате ударов со стороны Армии обороны Израиля погибли 153 сотрудника ООН.

В министерстве здравоохранения сектора Газа 8 января сообщили, что с 7 октября 2023 года в результате ударов Израиля погибли более 23 тысяч человек, ещё порядка 59 тысяч получили ранения.