Газа, Палестина, 24 января, 2024, 07:00 — ИА Регнум. С начала эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа в результате ударов со стороны Армии обороны Израиля погибли 153 сотрудника Организации Объединённых Наций, заявил Генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш на заседании СБ ООН.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

«К сожалению, 153 наших коллеги погибли», — сказал он. Трансляция заседания Совбеза ООН по ситуации на Ближнем Востоке велась на официальном YouTube-канале организации.

Дебаты министерского уровня по урегулированию на Ближнем Востоке начались в Совете Безопасности ООН 23 января. В ходе встречи выступили десятки дипломатов, в том числе и представлявший Российскую Федерацию глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров. В начале собрания первым выступил Антониу Гутерриш, призвав немедленно освободить всех удерживаемых палестинским движением ХАМАС заложников.

Как передавало ИА Регнум, 8 января в министерстве здравоохранения сектора Газа сообщили, что с 7 октября 2023 года в результате ударов Израиля погибли более 23 тысяч человек, ещё порядка 59 тысяч получили ранения.