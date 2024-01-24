153 сотрудника ООН погибли в результате ударов Израиля по сектору Газа
Более 150 сотрудников ООН погибли с начала обострения палестино-израильского конфликта
Газа, Палестина, 24 января, 2024, 07:00 — ИА Регнум. С начала эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа в результате ударов со стороны Армии обороны Израиля погибли 153 сотрудника Организации Объединённых Наций, заявил Генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш на заседании СБ ООН.
«К сожалению, 153 наших коллеги погибли», — сказал он. Трансляция заседания Совбеза ООН по ситуации на Ближнем Востоке велась на официальном YouTube-канале организации.
Дебаты министерского уровня по урегулированию на Ближнем Востоке начались в Совете Безопасности ООН 23 января. В ходе встречи выступили десятки дипломатов, в том числе и представлявший Российскую Федерацию глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров. В начале собрания первым выступил Антониу Гутерриш, призвав немедленно освободить всех удерживаемых палестинским движением ХАМАС заложников.
Как передавало ИА Регнум, 8 января в министерстве здравоохранения сектора Газа сообщили, что с 7 октября 2023 года в результате ударов Израиля погибли более 23 тысяч человек, ещё порядка 59 тысяч получили ранения.