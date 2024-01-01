Вашингтон, 1 января, 2024, 20:53 — ИА Регнум. Наступивший год станет последним для Владимира Зеленского в качестве главы киевского режима, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в социальной сети Х (бывший Twitter).

Иван Шилов ИА Регнум

«С Новым годом. 2024 станет вашим последним годом в качестве президента несостоявшегося государства, известного как Украина», — написал он, комментируя новогоднее поздравление Зеленского.

Как передавало ИА Регнум, глава киевского режима в новогоднем обращении, опубликованном на YouTube-канале его офиса, заявил, что каждому жителю Украины придётся сделать выбор между статусом беженца и исполнением воинского долга перед Киевом.

Ранее Риттер высказывал предположение, что Зеленского могут сместить и расстрелять по приказу главкома ВСУ Валерия Залужного. Также американский эксперт сравнивал Зеленского с Гитлером и отмечал, что пресс-конференция главы киевского режима по итогам 2023 года обернулась полным провалом.