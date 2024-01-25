Москва, 25 января, 2024, 20:45 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин объявил благодарность первому замминистра просвещения Александру Бугаеву. Как стало известно 25 января, за активное участие в подготовке и проведении общественно-значимых мероприятий.

РИА Новости / Максим Богодвид

«За активное участие в подготовке и проведении общественно-значимых мероприятий объявить благодарность президента Бугаеву Александру Вячеславовичу — первому заместителю министра просвещения Российской Федерации», — говорится в распоряжении президента.

Вместе с тем благодарность также получил замглавы Рособрнадзора Сергей Рукавишников.

Как сообщало ИА Регнум, 16 января на церемонии вручения премии «Служение» президент выразил благодарность всем, кто на местном уровне помогает бойцам СВО. Глава государства назвал это важнейшей общенациональной задачей, имеющей огромное нравственное значение.