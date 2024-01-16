Путин поблагодарил тех, кто на местном уровне помогает участникам СВО
Москва, 16 января, 2024, 16:39 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выразил благодарность всем, кто на местном уровне помогает бойцам на передовой. Об этом он заявил 16 января на церемонии вручения премии «Служение».
«Хочу поблагодарить всех коллег по всей нашей огромной стране, кто на местном, муниципальном уровне помогает бойцам на передовой, с вниманием и заботой поддерживает семьи наших военнослужащих», — сказал Путин.
Это важнейшая общенациональная задача, которая имеет огромное нравственное значение, подчеркнул глава государства.
Премии «Служение» впервые удостоены лучшие представители местного самоуправления. Церемония вручения наград проходит в рамках Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России».
Как сообщало ИА Регнум, во вступительном слове Путин подчеркнул, что представители муниципальной власти находятся ближе всего к людям и именно от них напрямую зависит качество повседневной жизни граждан.