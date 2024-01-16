Москва, 16 января, 2024, 16:39 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выразил благодарность всем, кто на местном уровне помогает бойцам на передовой. Об этом он заявил 16 января на церемонии вручения премии «Служение».

Алексей Майшев / РИА Новости

«Хочу поблагодарить всех коллег по всей нашей огромной стране, кто на местном, муниципальном уровне помогает бойцам на передовой, с вниманием и заботой поддерживает семьи наших военнослужащих», — сказал Путин.

Это важнейшая общенациональная задача, которая имеет огромное нравственное значение, подчеркнул глава государства.

Премии «Служение» впервые удостоены лучшие представители местного самоуправления. Церемония вручения наград проходит в рамках Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России».

Как сообщало ИА Регнум, во вступительном слове Путин подчеркнул, что представители муниципальной власти находятся ближе всего к людям и именно от них напрямую зависит качество повседневной жизни граждан.