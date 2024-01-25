Луганск, 25 января, 2024, 16:54 — ИА Регнум. В Свердловске Луганской Народной Республики после реконструкции открыли обновленную комплексную детско-юношескую спортшколу № 1. В здании провели капитальный ремонт. Средства выделил фонд «Наш спорт» при поддержке Министерства спорта России и минспорта ЛНР. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Свердловска и Свердловского района.

Пресс-служба ГУ ДО ЛНР «Свердловской комплексной детско-юношеской спортивной школы №1»

На торжественной церемонии лучшие спортсмены спортивной школы подняли флаг Российской Федерации, прозвучал государственный гимн.

Глава Свердловского муниципальн ого округа Андрей Сухачев отметил, что в республике делают всё возможное, чтобы дети занимались спортом с удовольствием и в комфортных условиях.

«То, что сегодня здесь сделано ― это, на самом деле, путь в будущее. В этой школе развиваются виды спорта, которые являются приоритетными для нашего государства. Я смотрю на ребят, которые занимаются здесь, и горжусь их успехами», ― подчеркнула директор департамента государственного регулирования в сфере спорта Минспорта Людмила Сараева.

После вручения медалей деятелям отрасли физической культуры и спорта юные гимнасты и кикбоксеры спортшколы №1 продемонстрировали собравшимся свои достижения в спорте.

Пресс-служба ГУ ДО ЛНР «Свердловской комплексной детско-юношеской спортивной школы №1»

Пресс-служба ГУ ДО ЛНР «Свердловской комплексной детско-юношеской спортивной школы №1»

Как сообщало ИА Регнум, в начале декабря в городе Свердловске открылся многофункциональный молодёжный центр, созданный специалистами из Красноярского края. Зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин назвал это событие долгожданным для города, потому что прежде учреждения такого уровня в Свердловске не было.

Центр, общая площадь помещений которого составляет 600 кв. м, оснастили современным оборудованием, в нём одновременно могут заниматься порядка 100 человек. В Доме культуры будут работать творческие студии и мастерские, а также проводить мероприятия участники патриотического движения «Юнармия».