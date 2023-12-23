Киев, 23 декабря, 2023, 10:26 — ИА Регнум. Украинскую участницу международного конкурса красоты «Мисс Земля» Анастасию Фейер лишили экранного времени и «заставили» делить сцену с соперницей из России Дарьей Луконькиной, утверждает украинское издание «Обозреватель».

Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ Дарья Луконькина

Россиянка заняла восьмое место по итогам суперфинала, проходившего 22 декабря во Вьетнаме, тогда как украинка не попала даже в первую двадцатку. На Украине решили, что Фейер притесняли специально, следует из публикации.

«Шоу не задалось с самого начала, когда из-за непонятных неполадок украинку даже не показали зрителям», — отметили авторы статьи.

По их словам, трансляция прервалась, когда украинка в составе группы из пяти девушек вышла к микрофону, чтобы назвать своё имя и страну. После перерыва показали уже следующую пятёрку.

На следующем этапе конкурса, когда девушки выступали в купальных костюмах, Фейер «оказалась неподалёку» от Луконькиной. Украинке, пишет издание, пришлось «делить с ней сцену».

Авторы статьи пожаловались, что российскую участницу «по непонятным причинам протолкнули» сначала в двадцатку, а потом в восьмёрку финалисток, украинка же осталась далеко позади. Они заключили, что организаторы Луконькину «показывали куда активнее», а украинке отвели «очень мало экранного времени».

Победила в конкурсе Дрита Зири из Албании, итоги состязания красавиц объявили в прямом эфире на YouTube.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2023 года в финале конкурса красоты «Мисс Вселенная», финал которого проходил в Орландо, украинской участнице Виктории Апанасенко не позволили выступить со сцены. Организаторы побоялись провокаций с её стороны. Ранее Апанасенко отказалась стоять рядом с российской участницей Анной Линниковой во время общей фотосессии.