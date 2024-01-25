Москва, 25 января, 2024, 15:54 — ИА Регнум. Люблинский районный суд постановил выдворить за пределы Российской Федерации охранника-мигранта магазина «Пятёрочка», который устроил самосуд над укравшим коробку конфет москвичом. Об этом рассказал источник ИА Регнум.

По словам собеседника агентства, суд признал 25-летнего Сунната М. виновным в нарушении статьи КоАП и осуществлении нелегальной трудовой деятельности. Как выяснилось, мужчина работал охранником, не имея разрешения на работу в России. Судья обязал Сунната оплатить штраф в размере 5 тыс. рублей и покинуть территорию России.

Внимание правоохранителей и контролрующих органов к себе мигрант привлёк дракой возле магана на юго-востоке Москвы. Как писало ИА Регнум, 14 января 37-летний житель Москвы зашёл в магазин вместе с другом и украл конфеты. Это заметили сотрудники «Пятёрочки» и за воришками отправился охранник и его товарищ — тоже уроженец ближнего зарубежья Сарварбек. Мужчины догнали «покупателей» на улице и попросили оплатить товар, что москвичи и сделали. Однако уже после этого, Суннат и Сарварбек снова перехватили уходивших мужчин возле магазина и решила наказать по-своему — они избили воришку руками и ногами.

Видео нападения начало стремительно распространяться в соцсетях, и делом заинтересовалась полиция. В итоге в отношении 23-летнего Сарварбека и 25-летнего Сунната возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (Хулиганство).

Правоохранители также расследуют факт кражи, предшествующий драке.