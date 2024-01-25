Калининград, 25 января, 2024, 15:52 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин прибыл на встречу со студентами Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта. Об этом 25 января сообщила пресс-служба Кремля.

Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин во время общения со студентами Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта

Глава государства отметил, что встреча проходит в таком формате, чтобы поздравить всех студентов, аспирантов, преподавателей и выпускников вузов России с Днём студента. Он назвал студенческие годы незабываемым времем в жизни человека.

Президент заметил, что сейчас такое время, когда Россия активно развивается, а в мире происходят фундаментальные изменения, причём не только в сфере политики, но и в сфере технологий, которые происходят быстро, интенсивно и интересно.

«Но для того, чтобы чувствовать себя полноценным участником этого процесса, нужно хорошо учиться», — подчеркнул Путин.

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Как сообщало ИА Регнум, ранее 25 января пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что приезд Путина в Калининград — это не месседж НАТО, а работа президента. Он уточнил, что глава государства ведёт такую работу по развитию России и её регионов, в том числе и такими поездками, уже много лет.

Ранее в этот же день представитель Кремля рассказал, что президент в Татьянин день проведёт встречу со студентами в Калининграде. Кроме того, Путин выделит время на вопросы развития региона.