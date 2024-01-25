Москва, 25 января, 2024, 13:40 — ИА Регнум. Премьер-министр России Михаил Мишустин 24 января вручил премии правительства в области культуры за проекты, реализованные в 2023 году. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Дмитрий Астахов/РИА Новости

«Значение этой сферы для человека огромно. Она даёт возможность ощутить взаимосвязь прошлого и настоящего, создать прочную основу для будущего, почувствовать принадлежность к единому духовному пространству своей страны», — сказал глава правительства во вступительном слове.

Мишустин призвал бережно относиться к наследию России. Он также заявил, что молодёжь в стране ведёт активный культурный образ жизни, благодаря доступности соответствующих мероприятий.

Премией отметили организаторов концерта-реквиема «22 июня. Ровно в 4 утра», проведённого в день 80-летния начала Великой Отечественной войны, народного артиста СССР дирижера Юрия Башмета, его продюсера Дмитрия Гринченко и главного режиссера проекта Сергея Широкова.

Также лауреатом премии стал основатель музейного центра «Московский дом Достоевского» Дмитрий Бак. За постановку спектакля «Я — Сергей Образцов» наградили авторов проекта Елену Булукову, Екатерину Образцову и главного художника Сергея Алимова (посмертно).

Всего на церемонии отметили семь проектов, награды получили 17 деятелей культуры.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 10 января назвал многообразие культуры одним из самых больших достояний страны. Он также отметил важность развития национальных языков, напомнив, что в СССР на них издавали журналы и печатали книги.

28 ноября 2023 года Путин заявил, что России нужен прорыв в культурной сфере. Он призвал опираться на опыт предков, которые создали образцы искусства как в традиционном, так и авангардном направлениях.