Анадырь, 10 января, 2024, 13:22 — ИА Регнум. Многообразие культуры стало одним из самых больших достояний России, однако без национальных языков это были бы «осколки культуры», заявил 10 января президент России Владимир Путин во время рабочего визита на Чукотку.

Кирилл Зыков/ Фотохост-агентство РИА Новости

«Одно из самых больших достояний России — многообразие её культуры», — заявил российский лидер.

Президент подчеркнул, что без языка это была бы уже не полноценная культура. Путин также напомнил, что в советское время на национальных языках издавались журналы и печатались книги. В этой связи он предложил всё это сделать.

Как сообщало ИА Регнум, 17 ноября Путин заявил, что власти выделят существенные средства на развитие культуры и намерены увеличить выделение средств в будущем. Глава государства пообещал поддерживать творческих людей и организации, программы охраны памятников и развитие исторических городов, запускать уникальные проекты на основе цифровых решений. Он также назвал антикультурной и расистской политику западных стран, пытающихся отменить русскую культуру.

Позднее, в конце ноября, Путин заявил, что России необходим прорыв в культурной сфере. Российский лидер отметил, что России есть чему поучиться у своих предков, задававших образцы и в традиционном, и в авангардном искусстве.