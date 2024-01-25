Самара, 25 января, 2024, 13:33 — ИА Регнум. Следователи возбудили уголовное дело после смерти женщины с полуторагодовалой дочерью в частном доме в посёлке Серноводск в Самарской области, предположительно, в результате отравления угарным газом. Об этом 25 января сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК.

СУ СК России по Самарской области

Уточняется, что тела 45-летней женщины и её полуторагодовалой дочери без признаков жизни обнаружили 23 января в жилом частном доме в Серноводске.

«По данному факту Красноярским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ («Действия, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц»)», — сообщили в СК.

По предварительной информации, женщина с дочерью погибли в результате острого отравления угарным газом, что произошло из-за ненадлежащей работы газовой системы отопления.

Следователи осмотрели место происшествия и назначили все необходимые первоначальные судебные экспертизы. Предстоит установить все обстоятельства и причины произошедшего.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 25 января тын народного артиста России Виктора Ивановича Балашова трагически погиб в результате пожара в центре Москвы. По словам источника ИА Регнум, Виктор Викторович скончался из-за отравления угарным газом.

В Каспийске в Дагестане 21 января девять человек госпитализировали с отравлением угарным газом. Медики оценили состояние пострадавших как средней степени тяжести.

В подмосковных Люберцах 3 января четыре человека насмерть отравились угарным газом. Трагический инцидент произошёл в жилом доме на Инициативной улице, ещё двух человек удалось спасти.