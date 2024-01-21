Каспийск, Дагестан, 22 января, 2024, 00:47 — ИА Регнум. В городе Каспийске Республики Дагестан с отравлением угарным газом госпитализировали девять человек, сообщили 21 января местные власти.

Иван Шилов ИА Регнум Больница

«В 20:50 мск поступило сообщение от врача службы скорой помощи о том, что с диагнозом «отравление угарным газом» в терапевтическое и детское отделения Центральной городской больницы госпитализированы семь человек. <…> Позже были госпитализированы ещё двое пострадавших — женщина 1955 года рождения и ребёнок», — уточнили в администрации Каспийска.

Врачи оценили состояние всех пострадавших как средней степени тяжести. Одного ребёнка 2017 года рождения перевели в реанимацию.

Для выяснения причин произошедшего на место жительства пострадавших выехали специалисты ГО и ЧС. При осмотре дома выявили нарушения технологических нормативов и норм техники безопасности при установке газового оборудования.

Как сообщало ИА Регнум, в подмосковных Люберцах 3 января четыре человека погибли после отравления угарным газом. Инцидент произошёл в жилом доме на Инициативной улице. Ещё двоих пострадавших удалось спасти.

В Дагестане в ночь на 22 февраля 2023 года в селе Карамахи Буйнакского района отравились угарным газом пятеро детей и взрослый. Людей доставили в больницу.