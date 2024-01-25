Москва, 25 января, 2024, 09:00 — ИА Регнум. Сын народного артиста России Виктора Ивановича Балашова, который 12 апреля 1961 года сообщил гражданам СССР о полёте Юрия Гагарина в космос, трагически погиб в пожаре в самом центре Москвы. По информации источника ИА Регнум, Виктор Викторович надышался угарным газом.

РИА Новости/ Владимир Трефилов Народный артист России, диктор Виктор Балашов

Вечером 23 января в МЧС поступило сообщение о том, что в одной из квартир многоэтажки в Протопоповском переулке начался пожар. Прибывшие сотрудники МЧС потушили небольшое возгорание на 14-м этаже. Во время тушения спасатели обнаружили в квартире мужчину без сознания. Его передали наряду скорой помощи.

«Возгорание было небольшим — 10 квадратных метров. В квартире обнаружили мужчину 1964 года рождения. Его передали в скорую. Мужчина умер в машине скорой, не приходя в сознание. Причина смерти — отравление продуктами горения. Причину возгорания в квартире установят позднее», — сообщил собеседник.

РИА Новости/Алексей Дружинин Диктор, ветеран Великой Отечественной войны Виктор Балашов

Погибшим оказался Виктор Балашов, который две недели назад отпраздновал 60-летие. Последние годы мужчина вёл закрытый образ жизни. Его мать актриса Нэлли Крылова скончалась ещё в 1986 году, а знаменитый отец ушёл из жизни два года назад.

Отец погибшего — легендарный советский диктор Виктор Иванович Балашов. Он родился 24 декабря 1924 года. В 1942 году пошёл добровольцем в Красную армию, исправив год рождения на 1921. В 1943 году был тяжело ранен во время наступления советских войск. С 1951 года снимался в кино. Чуть ранее, в 1947 году, Виктор Иванович пришёл работать диктором в Центральную студию телевидения, став одним из лучших в своём деле. Именно его голос 12 апреля 1961 года слышали миллионы граждан СССР, когда он сообщал о полёте Юрия Гагарина в космос. В 1975 году именно Балашов вместо заболевшего генсека Леонида Брежнева напутствовал космонавтов советско-американской программы «Союз — Аполлон». Долгое время вёл главную информационную программу страны «Время». Скончался 23 июня 2021 года.

Мама погибшего Виктора Балашова — известная актриса Московского театра оперетты Нэлли Крылова. Она родилась в 1927 году. Ею было сыграно множество ролей в таких спектаклях, как «Москва-Черёмушки», «Свадьба в Малиновке», «Граф Люксембург», «Принцесса цирка» и др. Основными её партнёрами были ведущие солисты театра Владимир Шишкин и Николай Каширский.