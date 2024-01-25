Новотроицк, Оренбургская область, 25 января, 2024, 11:59 — ИА Регнум. Все шесть человек, оказавшиеся под завалами насосной станции в Новотроицке (Оренбургская область) после взрыва газового баллона, живы и спасены, сообщили в МЧС.

Кадр из видео

«Спасательная операция проводилась через технические колодцы. На месте работали 83 специалиста и 28 единиц техники», — добавили в ведомстве.

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Ранее 25 января в здании канализационно-насосной станции в городе Новотроицке произошёл взрыв. В результате строение рухнуло. Площадь обрушения составила 200 квадратных метров. Изначально сообщалось об одном погибшем и троих пострадавших. Однако позднее в больнице один из пострадавших скончался. Под завалами оказались шесть человек.

МЧС сообщило о введении режима чрезвычайной ситуации после взрыва на насосной станции.