Новотроицк, Оренбургская область, 25 января, 2024, 10:52 — ИА Регнум. В Новотроицке ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после взрыва на насосной станции, сообщили 25 января в МЧС.

Кадр из видео

«В Новотроицке введён режим чрезвычайной ситуации муниципального характера», — проинформировало ведомство.

Ранее, 25 января в городе обрушилось здание насосной станции на улице Фрунзе. Согласно оперативным данным, пострадали три человека, их передали медработникам.

На место прибыли сотрудники регионального управления МЧС и оперативные службы региона. Региональное управление перевели в режим повышенной готовности. Продолжаются работы по разбору конструкций здания. На месте работают 77 человек и 25 единиц техники.

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Как сообщало ИА Регнум, 25 января в Оренбургской области обрушилось здание канализационно-насосной станции. Площадь обрушения составила 200 кв. м. Под завалами могут находиться шесть человек, ещё троих спасли.