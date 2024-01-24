Сеул, 24 января, 2024, 04:58 — ИА Регнум. Несколько крылатых ракет запустила в сторону Жёлтого моря Северная Корея. Об этом 24 января сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Web.de Испытание ракеты КНДР

Уточняется, что запуск ракет со стороны КНДР зафиксирован военными 24 января около 07:00 (01:00 мск). Детали запуска анализируются разведкой США и Южной Кореи.

Кроме того, военные заявили, что усилили наблюдение и готовность и тесно сотрудничают с американской стороной, продолжая наблюдение за дальнейшей деятельностью КНДР.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Северная Корея 19 января испытала в акватории Корейского Восточного моря подводную систему ядерного оружия «Хэиль-5-23» в ответ на провокационные военные учения Вашингтона, Токио и Сеула.

14 января испытанная КНДР гиперзвуковая боеголовка во время полёта развивала скорость в десять раз превышающую скорость звука. Ракета с такой боеголовкой потенциально способна достичь острова Гуам с американскими военными базами.