Пхеньян, 19 января, 2024, 06:26 — ИА Регнум. Северная Корея испытала подводную систему ядерного оружия «Хэиль-5-23» в ответ на провокационные военные учения Вашингтона, Токио и Сеула, сообщило 19 января Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на представителя минобороны КНДР.

pixabay.com Флаг КНДР

В официальном заявлении говорится, что с 15 января за три дня американский атомный авианосец «Карл Винсон», крейсер «Принстон», оснащённый многофункциональной боевой системой Aegis, корабли ВМС «отрядов самообороны» Японии и ВМС Южной Кореи провели совместные военно-морские учения вокруг острова Чечжу.

«В ответ на это Институт систем подводных вооружений при Академии национальной обороны КНДР провёл в акватории Корейского Восточного моря важное испытание системы подводного ядерного оружия «Хэиль-5-23», которая находится в разработке», — сообщили в ЦТАК.

Подводная ядерная ответная готовность армии КНДР совершенствуется, продолжатся различные ответные действия над морем и под водой с целью сдерживания военных враждебных акций ВМС США и их союзников, указано в заявлении.

Отмечается, что Пхеньян не допустит «безрассудную военно-конфронтационную истерику» и будет надёжно защищать государство и мир в регионе.

Как сообщало ИА Регнум, 14 января испытанная КНДР гиперзвуковая боеголовка во время полёта развивала скорость в десять раз превышающую скорость звука. Использованная для её запуска ракета потенциально способна достичь острова Гуам с американскими военными базами, проинформировала японская газета Sankei.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси 16 января заявил о трудностях перехвата гиперзвуковых боеголовок из-за их маневрирования и низкой траектории.