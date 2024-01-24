Санкт-Петербург, 24 января, 2024, 18:21 — ИА Регнум. Сотрудницу Института прикладной астрономии РАН, поддержавшую Киев в украинском конфликте, с нашивкой украинского флага на рюкзаке задержали в метро Санкт-Петербурга. Об этом стало известно 24 января.

unsplash/Daniel Bernard

Сигнал правоохранителям подал 21-летний молодой человек, сообщивший, что в диалоге с ним на станции «Достоевская» женщина заявила о поддержке киевского режима.

«На станции «Владимирская» женщину задержали», — сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

В отношении сотрудницы РАН возбудили дело по статье о публичных действиях, дискредитирующих Вооружённые силы России. В 2022 году женщина подписывала открытое письмо против проведения спецоперации.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре жительницу Камчатки осудили по аналогичной статье. Она разместила на своей странице в соцсети информацию, которую по итогам проведённого лингвистического исследования признали дискредитирующей и очерняющей ВС России. Текст касался проведения спецоперации на Украине и российских военнослужащих, обвиняемая при этом не согласилась с инкриминируемым правонарушением и не раскаялась в содеянном. Суд оштрафовал её на 30 тыс. рублей.