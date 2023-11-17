Петропавловск-Камчатский, 17 ноября, 2023, 06:31 — ИА Регнум. Жительницу Камчатки признали виновной в дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации, по решению суда она обязана будет заплатить штраф. Об этом 17 ноября сообщила пресс-служба Петропавловск-Камчатского городского суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Суд установил, что весной 2023 года жительница Петропавловска-Камчатского разместила на своей странице в соцсети информацию, которая по итогам проведённого лингвистического исследования была признана дискредитирующей и очерняющей Вооружённые силы России.

Отмечается, что размещённый женщиной текст касался проведения спецоперации на Украине и российских военнослужащих. При этом обвиняемая не согласилась с инкриминируемым административным правонарушением, в содеянном не раскаялась.

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. В течение десяти дней постановление суда может быть обжаловано в вышестоящую инстанцию.

Ранее ИА Регнум сообщало, что житель Тольятти получил шесть лет колонии общего режима за порчу плакатов с героями спецоперации. Было установлено, что злоумышленник неоднократно портил плакаты с изображением российских военных, проявивших героизм в ходе СВО. В вандализм мужчина также вовлёк своего несовершеннолетнего сына.

В начале сентября 2023 года стало известно, что 75-летней жительнице Новокузнецка грозит три года тюрьмы за оставленные на стене маркером провокационные надписи о спецоперации. В отношении пенсионерки возбудили дело о вандализме.