Амстердам, 24 января, 2024, 13:09 — ИА Регнум. В нидерландском футбольном клубе «Твенте» подтвердили, что получили предложение российского «Спартака» по трансферу нападающего Манфреда Угальде. Об этом заявили в пресс-службе нидерландской команды.

IMAGO/SeskimPhoto/Global Look Press Манфред Угальде (слева)

«Спартак» сделал нам предложение по поводу перехода Угальде», — сообщили в «Твенте».

Об интересе московского клуба к нидерландскому игроку также ранее сообщал журналист Фабрицио Романо. По его словам, переговоры о переходе 21-летнего форварда находились уже в завершающей стадии.

В текущем сезоне он сыграл 25 матчей и отметился девятью голами и семью результативными передачами. До «Твенте» Угальде выступал за «Саприссу» из Коста-Рики и бельгийский «Ломмел». За Коста-Рику форвард провёл шесть игр, забив один гол.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре «Спартак» также интересовался нападающим турецкого «Бешикташа» и камерунской сборной Венсаном Абубакаром, которого отстранили от игр после матча с «Фенербахче». Переговоры с московским клубом начались вскоре после этого. До «Бешикташа» камерунец играл за саудовский «Аль-Наср», в текущем сезоне провёл 22 матча, отметившись 11 голами и тремя результативными передачами.