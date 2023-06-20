Москва, 20 июня, 2023, 14:02 — ИА Регнум. Россия продолжит усилия по сирийскому урегулированию. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM

В беседе с журналистами представитель Кремля назвал встречу по Сирии в Астане 20 июня «продолжением очень длинного пути».

«Разумеется, не стоит предаваться каким-то завышенным ожиданиям, но работа продолжается и будет продолжаться», — заверил он, добавив, что Россия продолжает свою последовательную линию по сирийскому урегулированию.

Двадцатая встреча для переговоров по Сирии в астанинском формате на высоком уровне состоится в столице Казахстана 20–21 июня. Заместители министров иностранных дел России, Сирии, Турции и Ирана обсудят борьбу с терроризмом и другие вопросы, связанные с комплексным урегулированием ситуации в Сирии, а также дорожную карту по нормализации отношений между Дамаском и Анкарой.

Как передавало ИА Регнум, спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов заявил, что проект дорожной карты нормализации отношений между Сирией и Турцией, ранее предложенный Россией, готов. По его словам, российская сторона рассчитывает на то, что предстоящая встреча в Астане позволит существенно продвинуться в этой ситуации.

Главы МИД России, Ирана, Сирии и Турции по итогам состоявшейся в Москве 10 мая четырёхсторонней встречи поручили своим заместителям разработать дорожную карту нормализации отношений Сирии и Турции. Она необходима, чтобы продвинуть этот процесс.