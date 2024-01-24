Ватикан, 24 января, 2024, 08:22 — ИА Регнум. Официальных предложений по проведению в Ватикане переговоров между Россией и Украиной российская сторона на сегодняшний день не получала. Такое заявление сделал 24 января посол РФ при Святом Престоле Иван Солтановский в беседе с «РИА Новости».

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«На сегодняшний день никаких официальных предложений по проведению подобных переговоров российская сторона не получала. Вместе с тем мы не сомневаемся в искреннем стремлении папы Римского Франциска к достижению мира на Украине», — так российский дипломат прокомментировал сообщения ряда СМИ о якобы проработке Ватиканом возможности проведения переговоров между Россией и Украиной.

Солтановский уточнил, что Россия традиционно поддерживает с Ватиканом регулярные контакты, которые не прекратились с началом спецоперации на Украине. Дипломат выразил уверенность в том, что в Ватикане хорошо известна позиция Москвы «по украинскому вопросу и путям урегулирования конфликта».

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявил глава МИД России Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке, Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине и всё так же готова к ним, но сохранение киевского режима обсуждать не собирается.

Лавров подчеркнул, что Россия добьётся целей специальной военной операции на Украине военным или мирным путём и после этого народы двух стран вернутся к мирной жизни.

В свою очередь, президент России Владимир Путин 22 ноября 2023 года, выступая на саммите «Большой двадцатки», напомнил, что Москва никогда не отказывалась от мирного урегулирования конфликта на Украине. Он отметил, что Киев отказался от переговоров, объявив об этом публично и введя запрет на переговоры на законодательном уровне.