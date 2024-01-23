Нью-Йорк, США, 24 января, 2024, 00:37 — ИА Регнум. Дебаты министерского уровня по урегулированию на Ближнем Востоке начались в Совете Безопасности ООН, трансляция мероприятия ведётся на сайте всемирной организации.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

Планируется, что в ходе встречи выступят более 60 дипломатов. Россию на дебатах представляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

В начале собрания выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он призвал немедленно освободить всех заложников, удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС в секторе Газа.

Глава организации также напомнил о готовности Израиля организовать двухмесячную гуманитарную паузу в обмен на освобождение всех пленников. Гутерриш заявил, что лично готов содействовать этому обмену любыми возможными способами.

Кроме того, генсек напомнил о том, что ООН все ещё не может свободно ввозить в сектор Газа помощь, которая требуется жителям палестинского анклава и особенно необходима в условиях зимы.

Как сообщало ИА Регнум, 20 декабря Сергей Лавров на встрече с главой МИД Египта Самехом Шукри заявил, что Россия считает первоочередными задачами в секторе Газа прекращение кровопролития и решение гуманитарных проблем. Оба министра согласились с тем, что урегулирование конфликта возможно только при условии создания суверенного палестинского государства в границах 1967 года в рамках решений ООН.

12 января постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан написал, что не еврейское государство, а Организация Объединённых Наций должна предстать перед судом в Гааге. Он обвинил эту международную структуру в том, что она и её институты стали оружием на службе террористических организаций. Так дипломат оценил иск, подданный Южно-Африканской Республикой в суд в Гааге против Израиля.

22 января телеканал NBC News со ссылкой на неназванного дипломата проинформировал, что переговоры по освобождению заложников из плена в Газе зашли в тупик, а Израиль не готов выполнять требования ХАМАС о постоянном прекращении огня. При этом сторонам всё же удалось согласовать ряд моментов.