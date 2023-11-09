Вашингтон, 9 ноября, 2023, 08:28 — ИА Регнум. Бывший ведущий телекомпании Fox News Такер Карлсон может стать кандидатом на пост вице-президента США на выборах в 2024 году, заявил экс-глава Белого дома Дональд Трамп.

Иван Шилов ИА REGNUM Такер Карлсон

По словам бывшего американского лидера, он рассматривает журналиста Карлсона на должность своего вице-президента в случае победы на предстоящих выборах.

«Я бы сказал да», — ответил Трамп на вопрос рассмотрит ли он возможность предложить журналисту баллотироваться вместе с ним в ходе интервью программе «Шоу Клэя Трэвиса и Бака Секстона», отрывки которого были опубликованы на странице шоу в социальной сети X.

Трамп назвал Карлсона человеком со здравым смыслом.

Как сообщало ИА Регнум, доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ, политолог Евгения Войко объяснила причину, по которой видео Такера Карлсона стало популярнее заявления президента США Джо Байдена.

По её мнению, у Карлсона огромная аудитория, за ним интересно следить, а, после его громкого ухода с телеканала людям интересны его дальнейшие планы. Согласно рейтингам, популярность Байдена снижается, теряется поддержка, что неудевительно. За время своего президентства у Байдена было немало промахов как личностных, связанных с возрастом и здоровьем, так и политических, указала эксперт.

В августе экс-президент США Дональд Трамп в интервью ведущему Такеру Карлсону заявил, что действующий глава Белого дома Джозеф Байден не дотянет до выборов президента в 2024 году. Политик указал на слабость Байдена как разумом, так и физически.